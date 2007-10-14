Асадчев: у Полтаві святкування річниці УПА не всі зрозуміють

У Полтавській області 65-річницю створення УПА не відзначають, повідомив журналістам голова облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «що стосується урочистостей, то не всі це зрозуміють. Нам ще слід проводити серйозну роз`яснювальну роботу з цього питання».

Разом з тим губернатор зазначив, що 12 жовтня в Полтавській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Котляревського відбулася презентація видань, присвячених діяльності УПА і Організації українських націоналістів. Цього року в Полтавській області видано три такі книжки.

Це, зокрема книжка Зоряна-Євгена ПУЗДРОВСЬКОГО, видана за підтримки управління інформації та зв`язків з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, збірка «Зв`язкова генерала Галина Дідик» Олександра ПАНЧЕНКА, видана обласним комунальним видавництвом «Гадяч» за сприяння відділу імені Галини Дідик Спілки українок Америки, а також обласним комунальним видавництвом «Гадяч» видана збірка «Краєві позиції і фінанси ОУН і УПА» О.ПАНЧЕНКА.