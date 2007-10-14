Шуфрич просить у Януковича ще грошей на ліквідацію наслідків вибуху

Вибух газу в житловому будинку Дніпропетровська визначено як надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це в неділю на брифінгу в Дніпропетровську повідомив міністр з питань над звичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, сьогодні Державна комісія з питань ліквідації наслідків вибуху звернулася до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткових коштів.

“Це надзвичайна ситуація державного рівня за кількістю постраждалих та сумою завданих збитків”, - наголосив Н.ШУФРИЧ і додав, що конкретна сума буде оприлюднена завтра.

Він повідомив, що сьогодні прийнято рішення про допуск до власних квартир мешканців перших двох уцілілих під’їздів напівзруйнованого будинку, аби ті могли взяти речі першої необхідності. Після цього квартири будуть опечатані.

Міністр також повідомив, що наразі на розборі завалів дуже складна ситуація через велику щільність уламків. При цьому Н.ШУФРИЧ запевнив, що наразі на місці аварії достатньо техніки та фахівців МНС. Разом з внутрішніми військами рятувальниками та працівниками міліції працюють близько тисячі осіб та 60 одиниць техніки.

За словами міністра, завали планується розбирати вручну до ранку понеділка.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що на даний момент кількість загиблих становить 10 осіб, в лікарнях перебуває 19 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. За даними МНС, 10 чоловік загинули, 23 - постраждали (з них 6 дітей).

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.