У понеділок відбудуться перші похорони загиблих під час вибуху газу

У понеділок, 15 жовтня, відбудуться перші похорони загиблих в результаті вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську. Про це в неділю повідомив журналістам міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова запевнив, що всі витрати, пов’язані з похованням, бере на себе місцева влада.

І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що місця поховання загиблих визначать їхні родичі.

За інформацією міського голови, серед загиблих є один немісцевий мешканець - будівельник з Донецької області.