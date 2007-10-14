У понеділок відбудуться перші похорони загиблих під час вибуху газу
16:32, 14 жовтня 2007Суспільство
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Місце поховання визначать родичі
У понеділок, 15 жовтня, відбудуться перші похорони загиблих в результаті вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську. Про це в неділю повідомив журналістам міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, міський голова запевнив, що всі витрати, пов’язані з похованням, бере на себе місцева влада.
І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що місця поховання загиблих визначать їхні родичі.
За інформацією міського голови, серед загиблих є один немісцевий мешканець - будівельник з Донецької області.
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