На Житомирщині запобігли вибуху газу: від витоку постраждали двоє людей

На Житомирщині у Бердичівському районі вдалося запобігти газовому вибуху, однак від витоку газу серйозно постраждало двоє людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

"Міг бути потужний вибух, про який Бердичів пам’ятав би дуже довго”, - зазначається в повідомленні.

Випадок стався у Гришківцях Бердичівського району. Він спричинений витоком пропанобутанової газової суміші з котла автономного опалення у приватному будинку. Його господарі – подружжя 49-50 років- у тяжкому стані госпіталізовані до районної лікарні.

Витік був настільки масштабним, що його почули сусіди. А після того, як виявили знепритомнілих господарів, вони викликали "швидку".

Рятувальники області звернулися до мешканців Житомирщини із закликом бути обережними до газових котлів опалення та не користуватися послугами "лівих" майстрів.