З-під завалу зруйнованого вибухом будинку витягли тіло маленької дитини

З-під завалу зруйнованого від вибуху газу будинку в Дніпропетровську витягли тіло маленької дитини, повідомляють очевидці - жителі постраждалого будинку, які цілодобово чергують на місці події.

Як передає «5-й канал», раніше очевидці повідомили про те, що рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. За інформацією різних джерел, кількість жертв становить від 10 до 14.

Офіційні представники влади не коментують цю інформацію.

«5-й канал» повідомляє про те, що рятувальники підтвердили повідомлення про виявлення під уламками тіл трьох загиблих.

Дещо раніше міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРІЧ повідомив, що на даний момент кількість загиблих становить 10 осіб, в лікарнях перебувають 19 потерпілих.

Після вибуху нічого не відомо про долю 21 людини, які могли перебувати в квартирах на момент трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу.

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.