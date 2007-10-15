На ліквідацію наслідків вибуху газу вже перераховано 9,5 млн. грн.

На ліквідацію наслідків вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська вже перераховано 9,5 млн. грн. Про це журналістам у неділю повідомив в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами чиновника, 5 млн. грн. надійшло з резервного фонду Кабінету міністрів, 3,5 млн. грн. з міського бюджету Дніпропетровська, 1 млн. грн. з обласного бюджету.

В.БОНДАР зазначив, що на даний момент 225 мешканців зруйнованого житлового будинку розміщені в готелях обласного центру.

Сьогодні 300 постраждалих отримають по 500 гривень матеріальної допомоги для забезпечення власних потреб. Як запевнив в.о. губернатора, завтра при необхідності також буде виділено грошову допомогу.

За словами В.БОНДАРЯ , “наразі немає проблем у медичному забезпеченні постраждалих”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. За даними МНС, 10 чоловік загинули, 23 - постраждали (з них 6 дітей).

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.