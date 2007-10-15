Чернігів відзначив День українського козацтва

Третій рік поспіль у Чернігові на свято Покрови проходить фестиваль козацької культури «Чернігів – місто козацької слави».

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися з покладання квітів до Каменя борцям за волю України та мітингу на Валу поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку.

Керівники міста та області привітали учасників свята з Покровою та Днем українського козацтва. Зокрема, міський голова Олександр СОКОЛОВ наголосив, що козацьке свято для Чернігова не лише символічне, а й історично-традиційне, оскільки за доби Хмельниччини Чернігів був одним із полкових центрів України.

«Пам’ять про козаків і гетьманів, про козацьку славу минулих днів увіковічена у нашому місті», - сказав він.

Також на Валу відбулося урочисте посвячення юних чернігівців у козачата. Хлопчики, які цього року поповнили ансамбль бандуристів «Соколики», стали членами окремої сотні джур Чернігівського округу «Козацтво запорозьке».

Після мітингу учасники святкувань пройшли урочистою ходою вулицями Чернігова до Центрального парку культури та відпочинку. Там зараз тривають козацькі забави, спортивні змагання та різноманітні конкурси, а також готується справжній козацький куліш. Ним усіх бажаючих будуть пригощати представники громадських організацій, зокрема, Чернігівського округу «Козацтво запорозьке» та Чернігівської обласної організації «Українське реєстрове козацтво».