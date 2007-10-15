МНС оприлюднило офіційні дані по вибуху в Дніпропетровську

Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України оприлюднило офіційні дані по вибуху в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, в результаті вибуху побутового газу в житловому десятиповерховому будинку по вул. Мандриківській, 127 загинули 13 осіб.

"О 15:30 в неділю були виявлені тіла ще 3-х загиблих. Наразі вони перебувають під завалами, і проводиться робота по їх вилученню", - цитує прес-служба міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

За його словами, на даний момент 225 потерпілих розселені в готелі міста, вони забезпечені триразовим харчуванням.

Окрім цього, міністр звернувся до телеканалів з проханням повідомити реквізити розрахункового рахунку для допомоги постраждалим від вибуху газу в Дніпропетровську: "Одержувач Ощадбанк, N260083015278, код 305482".

Як повідомляв УНІАН, Н.ШУФРИЧ раніше заявив журналістам, що вибух газу в житловому будинку Дніпропетровська визначений як надзвичайна ситуація державного рівня, і прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів з проханням про виділення додаткових коштів для ліквідації наслідків трагедії.

“Це надзвичайна ситуація державного рівня за кількістю постраждалих і сумою завданих збитків”, - зазначив Н.ШУФРИЧ і додав, що конкретна сума буде оприлюднена в понеділок.

Міністр також повідомив, що сьогодні прийнято рішення про допуск до власних квартир жителів перших двох уцілілих під`їздів напівзруйнованого будинку, щоб ті могли взяти речі першої необхідності. Після цього квартири будуть опечатані.