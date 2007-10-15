Правила поведінки у Карпатах видали накладом у 15 000 примірників

Як відпочивати в Карпатах і не зашкодити природі можна дізнатися із спеціального буклету (збірник правил поведінки), який видано Івано-Франківським Регіональним туристично-інформаційним центром під назвою «Еко-туризм в Карпатах: відпочинок з повагою до природи».

Як повідомила УНІАН керівник Регіонального туристично-інформаційного центру Наталія ГАСЮК у буклеті містяться застереження, зокрема, «не зривати рослини, не брати на руки маленьких звірят, не обламувати гілок та не рубати живі дерева».

Правила поведінки для туристів, видані накладом в 15 000 примірників, розіслано в понад 500 адресів закладів проживання та обслуговування туристів в регіоні.

Буклет опрацьовано в рамках проекту «Еко-туризм в Карпатах: відпочинок з повагою до природи», який отримав підтримку програми МАТРА/КНІП Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Завдання проекту - загострення уваги суспільства, мешканців та гостей краю до необхідності збереження та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Правила поведінки були опрацьовані на круглих столах за участю представників туристичної громадськості, наукових кіл та громадських організацій регіону, власників приватних садиб та управління туризму обласної державної адміністрації.

Буклет розповсюджують безкоштовно.