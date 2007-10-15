Кількість жертв вибуху в Дніпропетровську зросла до 14 осіб

У Дніпропетровську станом на 7.00 15 жовтня кількість жертв вибуху газу в будинку по вулиці Мандриківській становить 14 осіб, з них двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Госпіталізовано 17 осіб (з них 3 дітей) до медичних закладів Дніпропетровська. У розшуку за заявами родичів знаходиться 8 осіб (з них 2 дітей).

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 270 осіб та 37 одиниць спеціальної та інженерної техніки.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Внаслідок вибуху повністю був зруйнований 3-й під`їзд, інші 3 під`їзди зазнали пошкоджень. В цілому було пошкоджено 10 будинків.

На виконання рішень спеціальної Урядової комісії, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, на місці події створено Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра МНС В.АНТОНЦЕМ. На ліквідацію надзвичайної ситуації з резервного фонду держбюджету виділено - 5 млн. грн., з обласного бюджету - 1 млн. грн., з міського бюджету - 3,5 млн. грн.