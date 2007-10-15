”Опальна” Вєрка Сердючка повернулася до Росії

Перебуваючи довгий час в опалі у російських шанувальників і організаторів різних концертів, Вєрка Сердючка завдяки Аллі Пугачевій вперше після голосного скандалу на Євробаченні – 2007 виступила в Москві

Поява Андрія Данилка на презентації «Радіо Алла» справила враження бомби, що розірвалася, пише видання Твой День.

«Ну ось, дивіться на повернення дисидентки», – почала свій виступ Сердючка.

Алла Борисівна ледве стримувала себе, щоб не піти в танок під пісні Вєрки. Примадонна, яка мляво спостерігала за виступами решти артистів, що виходили на сцену, під час роботи Сердючки дала волю емоціям.

«Ну що, Алло Борисівно, ви теж колись були в опалі, – звернулася Сердючка до примадонни. – Пам`ятаю, це сталося через скандал в готелі «Прибалтійський». Ось і я довго теж була нев`їзна до вас. А зараз стою і співаю прямо в центрі Москви»

Сегодня