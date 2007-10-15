Ющенко проведе дві наради

Сьогодні, 15 жовтня, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань енергетики та транспортних магістралей України.

У нараді, що відбудеться у Секретаріаті Президента, візьмуть участь заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Юрій ПРОДАН та віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За підсумками наради, орієнтовно о 13.00, передбачається коротке спілкування з представниками ЗМІ Ю.ПРОДАНА.

Крім того, сьогодні о 12.00 під головуванням Президента відбудеться нарада з питань повернення вкладів населенню.

У нараді візьмуть участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ та заступник секретаря РНБОУ Андрій ПИШНИЙ.

За підсумками наради, орієнтовно о 13.30, передбачається коротке спілкування з представниками ЗМІ А.ПИШНОГО.

Акредитація проводиться за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18 та 255-65-01.