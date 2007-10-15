Західні інвестори чекають більш чітких сигналів від українських політиків

Західні інвестори сьогодні займають в основному вичікувальну позицію, чекаючи більш чітких, ніж просто заяв про створення коаліції, сигналів від українських політиків.

Так прокоментувала агентству УНІАН поточну ситуацію на ринку брокер інвестиційного банку Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

За її словами, такими сигналами можуть бути конкретні рішення нової Верховної Ради щодо створення коаліції, а також – що ще більш важливе – програма нового уряду і його перші кроки у сфері економіки.

За словами брокера, зростання на українському фондовому ринку, що спостерігається останнім часом, пояснюється, в першу чергу, активністю українських суб`єктів, яка частково носить спекулятивний характер. У разі зниження даної активності, без істотної підтримки західних інвесторів, ринок знижується, як це відбулося у п`ятницю, 12 жовтня (індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю знизився на 0,71% - УНІАН).

А.НАЗАРЕНКО не виключила подальших коливань на ринку залежно від активності внутрішніх гравців. Проте ситуація стабілізується тільки при входженні на ринок іноземних інвесторів, що можливе із стабілізацією і визначеністю в політичному житті країни.

Сьогодні західні інвестори активно торгують цінними паперами українських емітентів на Франкфуртській і Лондонській фондових біржах. «А на українському ринку поки що спостерігатиметься волатильність», - відзначила А.НАЗАРЕНКО.