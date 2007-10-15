Ющенко хоче, щоб Медведько особисто зайнявся справою по Дніпропетровську

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти під особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР.

За його словами, на трьох газорозподільчих пунктах, які обслуговують житловий масив “Перемога”, знято устаткування для проведення експертизи в межах розслідування кримінальної справи.

У свою чергу міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ додав, що устаткування на зазначених газорозподільчих пунктах буде повністю замінено.

Керівник МНС констатував, що у підприємства ВАТ «Дніпрогаз» не вистачає технічного персоналу для проведення робіт з ліквідації наслідків аварії та профілактики у житлових будинках мікрорайонів масиву «Перемога». За словами Н.ШУФРИЧА, до цих робіт залучено співробітників дніпропетровського підприємства «Облгаз».

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 14 осіб, з них двоє дітей. Госпіталізовано 17 осіб, у розшуку за заявами родичів знаходиться 8 осіб (з них 2 дітей).

Причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.