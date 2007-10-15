Янукович виділив 90 мільйонів на компенсацію збитків

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 90 млн. грн. на компенсацію збитків постраждалим від вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, цих коштів достатньо, аби придбати для постраждалих нові квартири та компенсувати втрату майна.

Міністр зазначив, що вартість квартир визначена у розмірі 1,5 тис. доларів за 1 квадратний метр.

За словами Н.ШУФРИЧА, на спеціальний рахунок, відкритий в Ощадбанку, для постраждалих також надходять кошти від приватних компаній та фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Внаслідок вибуху повністю був зруйнований 3-й під`їзд, інші 3 під`їзди зазнали пошкоджень. В цілому було пошкоджено 10 будинків.

В результаті вибуху загинули 14 осіб, з них двоє дітей. Госпіталізовано 17 осіб, у розшуку за заявами родичів знаходиться 8 осіб (з них 2 дітей).