У Дніпропетровську досі без світла сидять 17 багатоповерхівок

У Дніпропетровську на житловому масиві «Перемога», який був знеструмлений 13 жовтня після вибуху побутового газу, без електропостачання залишаються 17 багатоповерхових житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив журналістам в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

За його словами, у зазначених будинках працівники електромереж разом з газовими службами проводять профілактичні роботи.

В.БОНДАР висловив сподівання, що до сьогоднішнього вечора у будинках житлового масиву «Перемога» буде повністю відновлено електропостачання. За його словами, лише після цього житлові будинки будуть підключати до газопостачання.