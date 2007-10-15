До Миколи Вересня на розмову прийде архимандрит Євстратій Зоря

Сьогодні , 15 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь прес-секретар Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату архимандрит Євстратій Зоря. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 16 жовтня о 7.30 та о 18.40.