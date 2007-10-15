Шуфрич врятував двох кішок з-під уламків висотки
Мешканців на 20 хвилин пустили до квартир
|Нестор Шуфрич
На місці трагедії працює глава МНС Нестор Шуфрич. Він власноручно витягнув з-під уламків двох кішок – черепахову Мусю і чорну Соню. «У мене дружина там під завалами, а вони кішок рятують!», - обурювався чоловік однієї з жертв вибуху.
Рятувальники говорять, що ймовірність того, що кому-небудь з тих, що залишилися під завалами вдалося вижити, дуже мала. Пройшло вже дві доби, до того ж в місті дуже холодно, люди могли просто замерзнути.
Сьогодні мешканців уцілілих під`їздів під наглядом міліції на 20 хвилин пустили в квартири, щоб люди могли забрати речі і документи. Потім житло опечатали
У сусідніх зі зруйнованою багатоповерхівкою будинках немає ні світла, ні газу, ні гарячої води. Коли ці послуги поновляться, невідомо. У панельній 9-поверхівці навпроти вилетіли багато вікон. Без скла залишилися і будинки в прилеглому до місця вибуху приватному секторі. У одній з будівель звалилася стіна.