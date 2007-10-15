Шуфрич врятував двох кішок з-під уламків висотки

У понеділок тривають рятувальні роботи в 3-му під`їзді 10-поверхового будинку на вул. Мандриківська, 127 в Дніпропетровську, де у суботу вибухнув газ. На місці катастрофи, яка вже забрала життя 14 чоловік, ще близько 10 пропали без вісті, працюють десятки рятувальників. Розібрати завали вручну вони не можуть, дуже велика небезпека того, що на співробітників МНС обрушаться перекриття, що нависли над завалами. Плити, що покосилися, поки знімають за допомогою будівельного крана.

На місці трагедії працює глава МНС Нестор Шуфрич. Він власноручно витягнув з-під уламків двох кішок – черепахову Мусю і чорну Соню. «У мене дружина там під завалами, а вони кішок рятують!», - обурювався чоловік однієї з жертв вибуху.

Рятувальники говорять, що ймовірність того, що кому-небудь з тих, що залишилися під завалами вдалося вижити, дуже мала. Пройшло вже дві доби, до того ж в місті дуже холодно, люди могли просто замерзнути.

Сьогодні мешканців уцілілих під`їздів під наглядом міліції на 20 хвилин пустили в квартири, щоб люди могли забрати речі і документи. Потім житло опечатали

У сусідніх зі зруйнованою багатоповерхівкою будинках немає ні світла, ні газу, ні гарячої води. Коли ці послуги поновляться, невідомо. У панельній 9-поверхівці навпроти вилетіли багато вікон. Без скла залишилися і будинки в прилеглому до місця вибуху приватному секторі. У одній з будівель звалилася стіна.

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