Включити опалення Черновецькому заважає відсутність коаліції?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав лідерів всіх політичних сил припинити думати винятково про розділення повноважень і терміново зайнятися вирішенням нагальних проблем, що стоять перед Києвом і всією країною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Від імені всіх киян я вимагаю, щоб політики домовилися між собою і якнайшвидше почали працювати на користь України і Києва як її столиці”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, “ми повинні відповідати викликам часу: здійснити перехід на опалювальний сезон, почати реальне формування бюджету на 2008 рік, стримувати підвищення цін на товари першої необхідності, запускати програми соціального захисту населення. Перед нами ще багато інших дуже важливих проблем і питань. Їх вирішення залежить від швидкого досягнення домовленостей між лідерами політичних сил і керівниками центральних органів влади».

Як сказав міський голова Києва, вже сьогодні столична влада формує бюджет наступного року. «Я кожної п’ятниці в прямому ефірі телеканалу «Київ» веду відкритий діалог з киянами, і мені потрібно буде дати чіткі відповіді на всі поставлені запитання. Проте я, як мер Києва, можу знайти реальне розв’язання столичних проблем тільки в безпосередній взаємодії з Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Тому наполягаю на тому, щоб політики почали нарешті виконувати обіцяне своїм виборцям, а не лише вирішували свої виключно вузькопартійні і внутрішньокланові питання», - категорично заявив мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ акцентував на тому, що йому вдалося зберегти стабільність в столиці під час виборів. «Замість політичної демагогії, вигідної виключно базікам від політики, ми робимо максимально відкритою і демократичною роботу Київради для забезпечення прозорості ухвалюваних нами рішень», - додав Київський міський голова.

Мер Києва закликав політиків замість коаліційних інтриг зробити все можливе для того, щоб жителі жодного міста країни не залишилися без тепла в своїх квартирах.

«Я готовий зробити все можливе і надати допомогу представникам місцевих влад будь-якого населеного пункту України, які висловлять бажання перейняти столичний досвід в підготовці до опалювального сезону», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.