Янукович зустрівся з Папою і Патріархом Александрійським і всія Африки

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збереження цілісності православної церкви в умовах незалежності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з Папою і Патріархом Александрійським і всія Африки Феодором II.

«За останні роки багато що змінилося – і зовні, інші відносини стали між державами колишнього Радянського Союзу. Всі держави стали незалежними, і дуже важливо в таких умовах зберегти цілісність православної церкви», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що в Україні канонічна православна церква є найбільшою релігійною конфесією.

В.ЯНУКОВИЧ, попросивши благословення у митрополита всія України Володимира, запросив Феодора ІІ відвідати Святогорську Лавру. «Це наймолодша Лавра у всій православній церкві в світі. Ми з Блаженнішим Володимиром багато зробили, щоб відновити Святогорський монастир. І за благословення Священного синоду і Російської православної церкви в 2004 році Святогорський монастир став Лаврою», - повідомив він.

Папа і Патріарх Александрійський і всія Африки Феодор II планує провести богослужіння в Києво-Печерській Лаврі, а також в Почаєвській Лаврі.

На зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Феодором ІІ був присутній митрополит всія України Володимир.