В Україні потеплішає

16 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У східній половині, вночі та вранці і в північних областях пройде невеликий дощ (вночі у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом), на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, вдень 10-15° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 7-9°, на півдні Одещини 17-20° тепла; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 жовтня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 18 жовтня на крайньому заході очікується невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 10-14°; вдень 13-18°, у південній частині 17-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла. 18 жовтня без опадів, лише вдень у західних областях пройдуть дощі; 19 жовтня на більшій частині території України - дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура вночі 2-8° тепла, 19 жовтня у південній частині 7-12°; вдень 18 жовтня 12-18°, на півдні до 22°, 19 жовтня в Україні, крім південно-східної частини та Криму, зниження денної температури на 4-7° (в Карпатах 18 жовтня вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла, 19 жовтня протягом доби від 2° морозу до 4° тепла).

22-25 жовтня часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом (21 жовтня у південно-східній частині та Криму переважно без опадів). Температура вночі 2-8° тепла, у південній частині 5-11° тепла; вдень у північних та західних областях (крім Закарпаття) 4-10° тепла, на решті території 7-13°, на півдні 10-16°.

У м.Києві та області 16 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

17-18 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

19-20 жовтня часом дощ, лише вночі 19 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 19 жовтня 9-14°, 20 жовтня зниження денної температури до 5-10°.