В Україні знову вибухнув газ у житловому будинку

В одному із приватних будинків села Семаківці Коломийського району Івано-Франківської області при запалювані печі стався вибух газу. Про це сьогодні повідомило Коломийське телебачення «НТК». У результаті вибуху постраждало троє осіб - мати та її двоє дітей. Усі отримали термічні опіки рук та обличчя. Жінку госпіталізували до Івано-Франківська, а хлопчик та дівчинка перебувають в Коломийській лікарні. Про руйнування приміщення не повідомляється.