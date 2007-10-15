УБОЗ запобіг замовному вбивству

У Запоріжжі співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області запобігли замовленому вбивству і затримали замовника злочину.

Як розповіли УНІАН в керівництві Запорізького облУВС, правоохоронці затримали 47-річного двічі судимого місцевого жителя, який на ґрунті особистих неприязних відносин замовив вбивство своєї цивільної дружини - мешканки Запоріжжя 1976 р.н., аспірантки Запорізького національного університету.

"За скоєння вбивства виконавець злочину повинен був одержати 5 тисяч доларів США. Під час передачі частини цієї суми - 3,5 тис. грн. завдатку співробітники УБОЗ і затримали замовника", - розповів співбесідник агентства.

На даний момент щодо затриманого порушена кримінальна справа. Ведеться слідство.