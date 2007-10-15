Нобелівську премію з економіки вручать американцям Леоніду Гурвіцю (Leonid Hurwicz), Еріку Маскіну (Eric S. Maskin) і Роджеру Маєрсону (Roger B. Myerson), за "створення основ теорії оптимальних механізмів" (mechanism design theory). Гурвіц працює в університеті Міннесоти, Маскін - в Прінстоні, а Маєрсон - в університеті Чікаго.

На думку жюрі, теорія, створена Гурвіцем і розвинена надалі Маскіним і Маєрсоном, допомогла "виявити ефективні торгові механізми, схеми регулювання і процедури голосування".

Премію Банку Швеції з економіки на згадку про Альфреда Нобеля, яку називають Нобелівською премією з економіки, запровадили в 1968 і вручають з 1969 року. У 2007 році розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон (приблизно 1,56 мільйона доларів США).

Номінантів висувають члени Королівської шведської академії наук, члени комітету з вручення премії, лауреати премії, професори скандинавських університетів, а також інші вчені.

У 2006 році Нобелівську премію з економіки одержав 73-річний професор політекономії з Колумбійського університету Едмунд Фелпс (Edmund S. Phelps) за "аналіз інтертемпоральних відносин в макроекономічній політиці".

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