Морозу прикро за Україну

Лідер Соціалістичної партії Україна Олександр МОРОЗ вважає, що якби Україна була демократичною державою, то «ніхто б не виступав проти перерахунку голосів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«У демократичній країні ніхто б не виступав проти перерахунку голосів. Ніхто б не сумнівався в доцільності уточнення списків виборців, особливо коли погрішність (назвемо це делікатно "погрішністю") становить більше 10%», - заявив О.МОРОЗ.

За його словами, «це та погрішність, що дозволила масштабно маніпулювати цифрами, добитися маскування втрати електорату президентською партією, знизити показник підтримки виборцями трьох партій (комуністів, "литвиновців" і соціалістів) і, відповідно, внести корективи у вірогідні варіанти коаліції та опозиції».

Як вважає лідер СПУ, в демократичній країні ніхто не обговорював би тему покупки голосів, зміни показників при передачі даних із дільничної в окружну комісію, підкупу членів комісій та інших "демократичних" ознак.

«Не стали ми поки демократичною державою. Прикро, але й державою взагалі. Ми ще на шляху до неї», - констатував О.МОРОЗ. При цьому він додав, що «поки що на цьому шляху ми втрачаємо й ознаки саме народу, а не населення (відповідальність за політичний вибір, за порядок у державі, боротьба за верховенство права, конституційний порядок), і сам народ у його фізичному обчисленні».