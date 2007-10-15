У Ющенка придумали, що робити з газовими мережами

Держава має намір передавати газорозподільні мережі в концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Юрій ПРОДАН сьогодні на брифінгу в Києві за підсумками наради з питань енергетики у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За його словами, в нараді, зокрема, взяли участь секретар РНБО Іван ПЛЮЩ і віце-прем`єр-міністр з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ.

За словами Ю.ПРОДАНА, держава має намір передавати газорозподільні мережі в концесію за договорами. Для цього необхідно провести переоцінку вартості газорозподільних мереж, яка на сьогодні становить понад 9 млрд. грн.

Він зазначив, в даний час структура власності підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгази) непрозора, і газове господарство не зацікавлене в модернізації газорозподільних мереж, а також не несе ніякої відповідальності за дотримання правил експлуатації мереж.

При цьому Ю.ПРОДАН заявив, що в договорах концесії буде визначена чітка відповідальність за користування газорозподільними мережами. «Якщо не виконуватимуться умови договорів концесії, вони забиратимуться і будуть передані в управління «Укргазмережа», - сказав він.

Також він додав, що з 45 міськ- та облгазів тільки 39 є рентабельними і мають невеликий прибуток.

Договори концесії, повідомив Ю.ПРОДАН, полягатимуть на конкурсній основі і, найімовірніше, новими користувачами газорозподільних мереж будуть всі ті ж міськ- та облгази, але в нових договорах будуть чітко прописані умови концесії і відповідальність за порушення договорів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Газ України» створила свою дочірню компанію «Укргазмережі» для управління газорозподільними мережами (ГРС).

Розподільні газові мережі, котрі є державною власністю, в 2001 р., згідно з угодою з ДК “Газ України” НАК "Нафтогаз України", були передані облгазам у користування.

Загальна довжина українських газорозподільних мереж становить понад 300 тис. км.