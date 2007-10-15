З-під завалу у Дніпропетровску підняли тіло 15-го загиблого
14:41, 15 жовтня 2007Суспільство
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Попереду - експертиза і упізнання
У Дніпропетровську з-під завалу вилучено тіло 15-го загиблого в результаті вибуху газу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
“Як стало відомо, кілька хвилин тому з-під уламків будівельних конструкцій на місці вибуху газу у Дніпропетровську вилучено тіло 15-го загиблого. Тіло відправлене на експертизу та упізнання”, йдеться у повідомленні МНС
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