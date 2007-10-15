Ціна барреля нафти побила всі рекорди

Вартість барреля нафти під час торгів 15 жовтня на нью-йоркській біржі NYMEX вперше в історії перевищила 85 доларів, передає AFP. Рекорд встановлений для листопадового ф`ючерсу на постачання нафти марки WTI, за який давали 85,19 долара.

Причиною зростання цін стало занепокоєння трейдерів щодо нестабільної ситуації в Іраку. Очікування проведення турецькими військами контртерористичної операції проти курдів, що проживають на півночі країни, вже декілька сесій підряд призводить до подорожчання палива.

У п`ятницю 12 жовтня той же ф`ючерс вже встановив рекорд закриття, рівний 83,69 долара за баррель.

9 жовтня міністр енергетики Катару, що входить до ОПЕК, оголосив, що реальна і справедлива ціна барреля нафти перевищує 100 доларів. Про те саме раніше заявляли міністр нафти Єгипту і президент Венесуели.

Лента.ру