Тарута дасть мільйон потерпілим від вибуху у Дніпропетровську

Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» виділить 1 млн. грн. на допомогу потерпілим в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку в Дніпропетровську.

Про це повідомляється в прес-релізі ІСД, переданому агентству УНІАН.

Згідно з прес-релізом, керівництво ІСД прийняло рішення створити фонд матеріальної допомоги потерпілим у розмірі 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській в Дніпропетровську відбувся 13 жовтня о 10.20. В результаті вибуху повністю був зруйнований 3-й під`їзд будинку, інші три під`їзди пошкоджені. Всього було пошкоджено 10 будинків.

В результаті вибуху загинули 15 людей.