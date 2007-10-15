Президент оголосив 16 жовтня Днем національної жалоби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом оголосив 16 жовтня 2007 року Днем національної жалоби у зв’язку з трагедією в Дніпропетровську.

Про це йдеться в зверненні глави держави, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

При цьому Президент вимагає від Генеральної прокуратури і особисто генерального прокурора забезпечити всебічне розслідування кримінальних справ, порушених у зв’язку з вибухом газу в будинку, і негайно виявити причини аварії та встановити відповідальних за неї.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що для відшкодування матеріальних збитків держави і громадян на рахунок відкритого акціонерного товариства «Дніпрогаз» накладено арешт. При цьому він зазначив, що ряд вищих посадових осіб цього підприємства – головного інженера і його першого заступника - затримано за підозрою у службовому недбальстві. “Я жорстко вимагаю оперативного з’ясування усіх обставин трагедії”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що центральна і місцева влада зобов’язана надати усю необхідну медичну і психологічну допомогу, забезпечити мешканців теплом, одягом, гарячим харчуванням і питною водою. "Наказую усім відповідальним керівникам зробити все, щоб люди були повністю захищені державою. Ці питання, хід рятувальних робіт тримаю під постійним наглядом і контролем”, - підкреслюється у зверненні.

В.ЮЩЕНКО закликав усіх українців відгукнутися на трагедію у Дніпропетровську. "Я закликаю всіх громадян України виявити співпереживання до лиха, що зазнав Дніпропетровськ, і у власний спосіб підтримати постраждалих, особливо дітей. Ця трагедія не може залишити байдужим нікого”, - наголошується в зверненні. Глава держави також висловив співчуття усім родинам загиблих. “Держава зробить все, щоб допомогти і захистити вас у цій біді”, - наголосив Президент.

Глава держави також нагадав, що з моменту отримання інформації про аварію він дав негайні доручення уряду, місцевій владі та рятувальним службам вжити дій для порятунку людей і подолання наслідків вибуху. З цією метою також була створена надзвичайна державна комісія. В.ЮЩЕНКО також зазначив, що з державного бюджету виділено кошти – 94 мільйони гривень для компенсації житла постраждалим, а також 5 мільйонів гривень для подолання наслідків аварії. В.ЮЩЕНКО наголосив, що на даний момент триває ліквідація завалів. При цьому глава держави запевнив, що згодом відбудеться переселення людей із зруйнованих і пошкоджених квартир.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 15 осіб, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.