Семенюк нарешті послухалася Ющенка

Фонд державного майна України відмінив конкурс з продажу контрольного держпакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод” у розмірі 99,52% статутного фонду, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

За інформацією прес-служби, конкурс скасований на підставі наказу Фонду держмайна від 15 жовтня №1655 на виконання указу Президента від 12 вересня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №641 від 8 серпня ц.р. затвердив умови приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

15 серпня Фонд державного майна оголосив конкурс з продажу контрольного держпакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод” у розмірі 99,52% статутного фонду. На продаж виставляється 794 703 700 акцій номінальною вартістю 1 грн. Стартова ціна пакета - 2 млрд. 500 тис. грн.

Конкурс мав був відбутися через 75 днів, починаючи з 15 серпня - моменту публікації інформації про його проведення в газеті “Відомості приватизації» (орієнтовно, 29 жовтня).

12 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 8 серпня 2007 року №641-р «Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Того ж дня стало відомо, що до Конституційного Суду надійшло конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну від 8 серпня стосовно ОПЗ.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Статутний фонд - 798 млн. 544 тис. грн.