У справі про вибух затримали двох співробітників Дніпрогазу

У зв’язку із трагедією у Дніпропетровську затримано посадових осіб ВАТ «Дніпрогаз» за підозрою у службовому недбальстві, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

У ході розслідування кримінальної справи, порушеної за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України за фактом вибуху газу в будинку №127 по вул. Мандриківській Дніпропетровська, який спричинив людські жертви, сьогодні прокуратурою області було порушено кримінальну справу стосовно головного інженера ВАТ «Дніпрогаз» і його першого заступника за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Ці посадові особи затримані за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

З метою відшкодування збитків, завданих громадянам та державі, накладено арешт на кошти ВАТ «Дніпрогаз».

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО направив групу досвідчених працівників до прокуратури Дніпропетровської області для надання практичної допомоги в розслідуванні у цій кримінальній справі.