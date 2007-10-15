Черновецький знову заговорив про підвищення тарифів на ЖКГ

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про намір добитися підвищення комунальних тарифів для елітних будинків у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він сказав, коментуючи ситуацію з тарифами на комунальні послуги.

«Тарифи я не збираюсь підвищувати, - заявив мер. - Принаймні для майже половини київських будинків”. З цією метою, за словами міського голови, “ми інвентаризували старі споруди, зокрема бараки, і для таких споживачів ввели привілеї, пільги».

«Щоб знизити тарифи для старих будинків до рівня, який був до підвищення цін на газ, ми збільшили плату для решти споруд у місті», - заявив мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що проблема з тарифами популістська. Насправді ж вони лишаються практично найнижчими в Україні, крім, можливо, Дніпропетровська.

«Я не маю наміру нічого ініціювати в цій сфері, проте є одне “але”. Я збираюся знижувати тарифи і доб’юся свого. Але підвищу тарифи для будинків, де помешкання коштують по мільйону доларів, натомість зменшивши тарифи для незаможних», - підкреслив мер Києва.