Янукович наказав перевірити всі газорозподільчі пункти в країні

18:40, 15 жовтня 2007
Суспільство
731

Про це журналістам повідомив Андрій Клюєв

Віктор Янукович дає інтерв`ю журналістам у школі №76. Дніпропетровськ, 13 жовтня Сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення регіонам протягом місяця перевірити стан всіх газорозподільчих пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу журналістам віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, уряд має намір вжити найжорсткіших заходів за результатами цієї перевірки до посадових осіб газових підприємств, які проявили недбалість у контролі за безпечною роботою обладнання ГРП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter