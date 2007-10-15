Янукович наказав перевірити всі газорозподільчі пункти в країні
18:40, 15 жовтня 2007Суспільство
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Про це журналістам повідомив Андрій Клюєв
Сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення регіонам протягом місяця перевірити стан всіх газорозподільчих пунктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу журналістам віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
За його словами, уряд має намір вжити найжорсткіших заходів за результатами цієї перевірки до посадових осіб газових підприємств, які проявили недбалість у контролі за безпечною роботою обладнання ГРП.
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