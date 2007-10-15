Кабмін через суд вимагатиме від Дніпрогазу відшкодувати збитки від вибуху

Кабінет міністрів України сьогодні доручив Міністерству юстиції підготувати позов від імені уряду до дніпропетровського підприємства ВАТ «Дніпрогаз» про повне відшкодування збитків, завданих в результаті вибуху побутового газу у житловому будинку Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську повідомив віце-прем’єр-міністр України, голова державної комісії з ліквідації наслідків вибуху у Дніпропетровську Андрій КЛЮЄВ. Віце-прем`єр уточнив, що ця компанія належить російському бізнесмену Віктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ.

А.КЛЮЄВ повідомив, що наразі встановлена попередня причина вибуху газу у житловому будинку – несправність обладнання газорозподільчого пункту.

За словами А.КЛЮЄВА, встановлено, що газорозподільчий пункт, у якому відбулося різке підвищення тиску, не перевірявся газовими службами два роки, в той час, коли профілактичні роботи повинні проводитися щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 15 осіб, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Зараз від газопостачання відключено 5200 будинків.

З метою подолання наслідків вибуху була створена надзвичайна державна комісія, з державного бюджету виділено кошти – 94 мільйони гривень для компенсації житла постраждалим, а також 5 мільйонів гривень для подолання наслідків аварії.