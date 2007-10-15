Києво-Могилянська Академія відсвяткувала два свої дні народження

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” відсвяткував два свої дні народження. НаУКМА традиційно відзначає день 15 жовтня. 392 роки тому саме в цей день шляхтичка Галшка Гулевичівна відписала свої маєтності на створення монастиря та школи при ньому, з якої згодом постала Києво-Могилянська академія. А 16 років тому на хвилі відродження державної незалежності України відбулось і відродження Академії.

Тож сьогодні відбулося віншування ректора-засновника В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО та вручення йому іменного президентського клейноду від НаУКМА.

«Розвиток є лише там, де він в русі», - зазначив почесний президент Могилянки. У своїй урочистій промові він зазначив, що для створення та успішного існування університету необхідно пильнувати баланс консерватизму та інновацій.

Нинішній рік став знаковим для НаУКМА – було обраного нового президента, на посаді очільника Києво-Могилянської академії В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО змінив Сергій КВІТ. Окрім того, було відкрито нову бібліотеку Тетяни та Омеляна Антоновичів, що є безпрецедентним фактом на території сучасної України.

Привітати з днем академії студентів та співробітників НаУКМА прийшли надзвичайний і повноважний посол Польщі Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ, посол Норвегії Олаф БЕРГЕН та директор департаменту вищої освіти міністерства освіти Ярослав БУЛЬБАШ.

Також у рамках святкування пройшла традиційна акція очищення пам’ятника славетному філософу Григорію СКОВОРОДІ, відбувся виступ гурту «Піккардійська терція», прем’єра вистави «Аз» за києво-могилянською драмою ХVІІ сторіччя, книжкові та художні виставки. В кінці свята традиційно відбулося частування студентів кулешем та пивом.