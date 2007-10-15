Луценко: після призначення міністра МВС зростуть ціни на чартерні авіарейси

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО натякнув, що може очолити Міністерство внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після парафування угоди про створення демократичної коаліції Ю.ЛУЦЕНКО на пряме запитання, чи очолить він МВС попросив не говорити сьогодні про конкретне прізвище. «Я боюсь, що це надзвичайно підніме розцінки на чартерні рейси в Борисполі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що дострокові вибори проводились не задля посад, а для реалізації курсу, а курс, на його переконання, буде антикорупційним.

В свою чергу лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО нагадав позицію Президента про те, що МВС має серед іншого відноситись до його сфери відповідальності. «Безумовно ця відповідальність буде реалізовуватись в тісній взаємодії з новим Кабінетом міністрів і з новою демократичною парламентською більшістю», - сказав В.КИРИЛЕНКО, додавши, що кандидатуру на посаду глави МВС пропонуватиме НУ-НС.

На запитання чи можна говорити, що сьогодні перед журналістами стоять майбутні прем’єр-міністр (Юлія ТИМОШЕНКО) та голова ВР (В’ячеслав КИРИЛЕНКО) лідери демократичної коаліції запевнили, що інтриг в цьому питанні немає і в угоді збережено принцип, що БЮТ пропонувати прем’єр-міністра, а НУ-НС – спікера.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що з початку ці прізвища має почути Президент України, який розгляне і прийме рішення, про що і оголосить громадськості. Разом з тим він зауважив, що ці прізвища не відрізнятимуться від позицій вже офіційно оприлюднених БЮТ і НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі у Секретаріаті Президента в присутності журналістів Ю.ТИМОШЕНКО та В.КИРИЛЕНКО підписали угоду про створення демократичної коаліції. Під час цієї церемонії був присутній Ю.ЛУЦЕНКО.