Ахметов передав постраждалим від вибуху газу співчуття і 10 млн. гривень

Благодійний фонд «Розвиток України» виділив 10 млн. грн. жителям Дніпропетровська, що постраждали від вибуху газу. Про це УНІАН повідомила прес-секретар президента фонду Ріната АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО.

Р.АХМЕТОВ висловив «щирі співчуття у зв`язку з масштабною бідою, яка увірвалася у ваші сім`ї, понесла життя рідних і близьких. Ця трагедія проникла в серця кожного з нас, в серця всієї України. Сьогодні наш обов’язок - не залишитися осторонь, а підтримати кожну сім`ю, кожну людину, що опинилася в біді. Ми повинні допомогти всім без винятку постраждалим якнайшвидше знайти упевненість в завтрашньому дні, повернутися до повноцінного життя».

Він відзначив, що Благодійний фонд «Розвиток України» прийняв рішення виділити 10 млн. гривень на надання допомоги всім жителям будинку № 127 по вул. Мандриківській м. Дніпропетровська. З цієї суми половина коштів піде сім`ям, в яких є загиблі, інша половина – на підтримку сімей, що позбулися даху над головою.

За його словами, вже завтра, 16 жовтня, фонд «Розвиток України» в тісній співпраці з місцевими властями, громадськими організаціями, а головне – жителями зруйнованого будинку, почне роботу з організації допомоги постраждалим.

«Тужачи за загиблими, допомагаючи потерпілим, ми повинні зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися», - сказав Р.АХМЕТОВ.