Чернівецька міськрада перерахувала 50 тисяч сім’ям загиблих дніпропетровців

Сім’ям дніпропетровців, родичі яких загинули під час вибуху газу, Чернівецька міська рада перерахувала 50 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК після особистої розмови з мером Дніпропетровська. Мер Чернівців також висловив сподівання, що „й інші міста України не залишать у біді потерпілих від вибуху газу в Дніпропетровську”.

У спеціальному зверненні М.ФЕДОРУК звернув увагу чернівчан на небезпеку самовільного втручання у системи тепло- та газопостачання багатоповерхівок, „яке спостерігається останнім часом під час встановлення окремими мешканцями без отримання належних дозволів систем індивідуального опалення квартир”.

«Будь-яке розбалансування систем тепло- та газопостачання може мати жахливі наслідки», - сказав міський голова Чернівців.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня о 10.20. Загинули 15 осіб, з них двоє дітей.