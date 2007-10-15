Гроші з-під уламків зруйнованого будинку будуть повернуті власникам

Міліція не зафіксувала фактів мародерства не місці вибуху житлового будинку в Дніпропетровську.

Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО.

"Першими на місці події були співробітники міліції. Відразу вони організували охорону місця аварії, охорону громадського порядку й оточили цей будинок для того, щоб не було крадіжок, мародерства та інших майнових злочинів. Думаю, нам це вдалося, тому що таких фактів поки не зафіксовано", - сказав він.

У той же час М.КОРНІЄНКО нагадав, що міліція витягла з-під завалів будинку грошові кошти в сумі 200 тис. грн. і 20 тис. доларів.

При цьому він запевнив, що ці гроші будуть повернені їхнім власникам, є вже відповідні заяви потерпілих жителів цього будинку.