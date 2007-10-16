Кінах: Головне, щоб люди відчували, як зростає їх добробут

Україна з точки зору продовольчої безпеки почувається впевнено. Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки України, таку думку керівник відомства Анатолій КІНАХ висловив у програмі «Діловий світ» на Першому національному телеканалі.

«Сьогодні ситуація, що стосується масштабу підвищення цін, має бути контрольованою, особливо щодо насичення ринку, граничних рівнів рентабельності, торгових надбавок підприємств, неприпустимості необгрунтованого підвищення цін», - цитує прес-служба міністра економіки.

За словами А.КІНАХА, "головне, щоб люди відчували, як зростання економіки, виробництва впливає на їхній добробут. Потрібно знижувати навантаження на фонд оплати праці, підвищувати вартість робочої сили, працювати над оновленням економіки, створювати робочі місця. Це головні аспекти соціально-економічної політики, які дають можливість упевнено дивитися в майбутнє».