Партія регіонів наполягає, що має входити до правлячої коаліції

Партія регіонів наполягає на необхідності формування такої коаліції політичних сил у Верховній Раді України, що відображатиме інтереси максимального числа виборців. Про це йдеться в заяві ПР, переданій УНІАН.

Зокрема, в заяві зазначається, що Партія регіонів стала першою за результатами позачергових парламентських виборів 2007 року і набрала найбільшу кількість голосів виборців. ПР заявляє, що “за будь-яких умов” захищатиме інтереси кожного громадянина України, робитиме “все залежне задля підвищення рівня життя громадян, розвитку національного виробництва, зміцнення місцевого самоврядування, захисту прав і свобод громадян, свободи слова, розвитку демократії в нашій країні”.

Водночас, зазначає Партія регіонів, “дострокові вибори, на жаль, ще більше розділили Україну на два табори. Безвідповідальні політики, які свої власні амбіції і апетити ставлять вище національного інтересу, знову провокують глибоку кризу в українському суспільстві. Вони не чують заклику Президента до національного примирення і нехтують його вимогою сісти за стіл переговорів з усіма парламентськими силами заради країни і її громадян”.

“Створення образу ворогів, заклики до помсти, популістські гасла та політичний шантаж свідчать про бажання деяких політиків повернути в Україну принцип «Якщо ми перемогли – кінець вам!» Недавня історія вже показала безглуздість такого підходу. Така політика є формою війни і неприйнятна для сучасних демократичних країн”, йдеться в заяві.

При цьому ПР заявляє: “Ми будемо твердо захищати інтереси виборців. Як переможці виборів, ми зробимо все належне, щоб у найкоротший термін сформувати таку ефективну коаліцію політичних сил у Верховній Раді, що буде відображати інтереси максимального числа виборців. Нехтування вибором українського народу неминуче призведе до руйнування економіки, громадянського миру і політичної стабільності в країні”.

“Партія регіонів твердо наполягає на необхідності досягнення національного порозуміння з метою об’єднання народу України і створення ефективної влади. Ми закликаємо до цього всі дійсно патріотичні та відповідальні українські політичні сили”, - йдеться в заяві.