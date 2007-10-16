Ківалову дали зірку

Вчора Сімферопольська міська рада на своїй черговій 28 сесії більшістю голосів ухвалила рішення нагородити відзнакою «Зірка слави і пошани» голови Комітету Верховної Ради України 5 скликання з питань правопорядку, президента Одеської національної юридичної академії, екс-главу Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова.

За відповідне рішення проголосували 43 депутати з 61 присутнього в залі, 18 утрималися.

Як наголошується в тексті рішення, Ківалов нагороджений за поданням виконкому Сімферопольської міськради, рекомендацією Президії і постійних комісій міськради. «Зірки слави і пошани» екс-глава ЦВК удостоєний «за значний особистий внесок в забезпечення законності, захист прав і свобод громадян, підготовку кваліфікованих фахівців-правознавців у місті Сімферополі, багаторічну добросовісну працю і високий професіоналізм».

Одночасно депутати Сімферопольської міськради ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Сімферополя» мерові міста Геннадієві Бабенку. Як наголошується в тексті рішення, за яке проголосували 59 депутатів (2 утрималися), Сімферопольський міський голова удостоєний цього звання «за значний особистий внесок у економічний, соціально-культурний розвиток, організацію і керівництво роботою зі створення матеріальних і духовних цінностей в місті Сімферополі, високий професіоналізм і багаторічну добросовісну працю».

Обком