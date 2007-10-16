Арештували письменника-канібала, який розчленовував колишніх коханок (фото)

Мексиці арештований письменник Хосе Луїс Кальва (Jose Luis Calva), якого підозрюють у канібалізмі, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представників прокуратури країни.

На минулому тижні поліція провела обшук в будинку письменника, де на обідньому столі було знайдено страви з людської плоті. Інші шматки людського м`яса були знайдені в холодильнику письменника, а в контейнері для хліба були виявлені людські кістки.

Розчленоване тіло 32-річної Алехандри Галеани (Alejandra Galeana) поліцейські виявили в стінній шафі мексиканського письменника.

"У нас є всі докази того, що Хосе Луїс Кальва вживав у їжу людське м`ясо", - заявив на прес-конференції один з представників прокуратури.

Сам письменник-канібал одержав деякі травми при падінні з балкона своєї квартири при спробі втечі під час його арешту.

На слід канібала поліцейських навела мати убитої ним дівчини, яка повідомила про зникнення дочки і вказала, що до цього може бути причетний її колишній коханець.

Хосе Луїсу Кальве також інкримінується вбивство і розчленування ще двох дівчат за останні два роки. Одна з його можливих жертв, Вероніка Мартінез (Veronica Martinez), жила разом з ним незадовго до своєї смерті.

До арешту Кальва займався поезією і заробляв на життя, продаючи вірші на вулицях Мехіко. Останні, незавершені його збори віршів називалися "Інстинкти канібала", на обкладинці якого було зображено його обличчя в масці, яку носив герой американського фільму "Мовчання ягнят" Ганнібал Лектер.

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