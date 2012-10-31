Експерт: іноземний бізнес лякають постійні податкові реформи

Але підприємства з німецьким капіталом підкреслюють доцільність підтримки стабільності українського податкового законодавства, пишуть "Экономические известия".

Про це в коментарях розповів делегат німецької економіки в Україні Олександр Маркус, коментуючи підвищення позицій України на 18 пунктів (з 183-ї до 165-го місця) за критерієм «оподаткування» в рейтингу Doing Business-2013 (готує Світовий банк та IFC).

«Я дуже часто чую, що закони в Україні не такі вже й погані. Недолік лише в їх застосуванні. Для правильного ж застосування потрібен час. Тому я швидше виступав би за те, щоб спочатку застосовувати існуючі правила на постійній основі і не проводити ніяких подальших реформ у наступні два роки», - зазначив А. Маркус.

Делегат німецької економіки констатував, зокрема, що «якщо ще на початку року значна кількість фірм зверталася до нас із проханням про надання сприяння у відшкодуванні ПДВ, то зараз їх кількість помітно зменшилася».

Добрим знаком А. Маркус вважає і спрощення реєстрації платника ПДВ. Правда, в цьому контексті виникають іноді і певні нюанси: «Ми все ж отримуємо інформацію від деяких фірм, що цих вимог дотримуються не у всіх регіонах і вимагають ще якісь додаткові папери для реєстрації платника податку на додану вартість, що аж ніяк не передбачено законом».

Нагадаємо, нещодавно у коментарях Deutsche Welle делегат німецької економіки розповідав, що в Україні активно діє близько 400 підприємств з німецьким капіталом і їх число може збільшитися. Серед визначальних факторів цього - в т.ч. поліпшення діалогу з українською податковою службою.

«Справи у німецьких підприємців в Україні йдуть непогано. Як доказ - останнє опитування, де 40 відсотків підприємців заявили про приріст обороту в 10 відсотків. Причому 86 відсотків бізнесменів зафіксували зростання більш ніж 3 відсотки. І тільки 14 відсотків сказали про негативні показники. Вважаю, що це позитивна динаміка, хоча хотілося б краще», - зазначав А. Маркус.