Вибух газу на Полтавщині: є жертви

15 жовтня, увечері, в селі Супрунівка Полтавського району під час пуску (підпалювання) газового котла КС-50 в теплогенераторній №1 КП ЖКГ, стався вибух газу.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління МНС, в результаті вибуху на місці події загинув головний інженер КП ЖКГ селища Супрунівка та отримав травми слюсар-сантехнік, який в тяжкому стані був госпіталізований в реанімаційне відділення Полтавської обласної лікарні. Сьогодні зранку лікарі повідомили, що він помер.

«Цей котел встановлений в теплогенераторній, неподалік двоповерхового будинку, який не постраждав. Після вибуху, в теплогенераторній з’явилася тріщина», - повідомив представник МНС.

На місці пригоди наразі працюють фахівці МНС, Держгірпромнагляду, Полтавагазу.

Причина вибуху газу - встановлюється.

Нагадаємо, Кабмін доручив усім головам облдержадміністрацій провести перевірку газорозподільних систем до 15 листопада. Як повідомив журналістам віце-прем`єр міністр Андрій КЛЮЄВ, за результатами перевірки вживатимуть заходів до керівників компаній, які будуть викриті в недбалості або порушенні правил безпеки. У вівторок в Україні, відповідно до указу Президента Віктора ЮЩЕНКА, - день жалоби у зв`язку з вибухом газу в житловому будинку 13 жовтня в Дніпропетровську, який призвів до численних людських жертв.