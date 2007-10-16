У Дніпропетровську злетіли ціни на нерухомість

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що дніпропетровські ріелтори необгрунтовано підвищили ціни на нерухомість після вибуху побутового газу у будинку на житловому масиві Перемога.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську він сказав, що сьогодні відбудеться зустріч з будівельними організаціями у присутності представників Служби безпеки України, міліції, прокуратури, податківці, на якій розглядатимуться зазначені питання.

«Совість треба мати», - звернувся Н.ШУФРИЧ через ЗМІ до ріелторів.

За словами міністра, у правоохоронних і контролюючих органів достатньо можливостей, аби перевірити рентабельність ріелторських компаній та дати оцінку принципам їхньої діяльності.