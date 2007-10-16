Черновецький навішає киянам лічильників

Київська мерія обіцяє до кінця року оснастити лічильниками гарячої води весь житловий фонд столиці. Йдеться про встановлення таких лічильників ще на близько 2 тис. житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, станом на 1 жовтня житловий фонд Києва на 100% оснащений лічильниками холодної води та на 32% - водомірами гарячого водопостачання.

“Враховуючи, що встановлення водомірів холодної води в житлових будинках столиці виконано на 100%, мерія прийняла рішення кошти субвенції з державного бюджету використовувати на облаштування будинків лічильниками гарячої води", - повідомив Д.БАСС.

Прес-служба зазначає, що лічильники рахуватимуть використану воду в кубічних метрах, а не в гігакалоріях. “Така система обчислення набагато вигідніша як для киян, так і для підприємств-постачальників води. Завдяки такій системі обліку вдасться визначити, скільки насправді спожито гарячої води в конкретному будинку, після чого можна зробити підрахунки для кожної квартири. Цими ж послугами зможе скористатися кожна сім’я, і платити, відповідно, тільки за реально спожиту воду”, - пояснюється в інформації КМДА.

Як повідомляв УНІАН, згідно із соціальною програмою "Турбота", у Києві зараз відбувається встановлення 13 тис. комплектів квартирних лічильників води малозабезпеченим сім’ям.