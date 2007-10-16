Шуфрич запевняє, що мародери не зможуть пройти подвійний кордон

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заперечує факти мародерства у житловому будинку, зруйнованому внаслідок вибуху побутового газу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську він сказав, що є нереальним, аби невідомі люди проникли до житлового будинку через подвійний кордон Внутрішніх військ.

Проте міністр заявив, що йому відомо про наближення окремих осіб, які «виглядають як бомжі», до міліцейських кордонів навколо будинку. Н.ШУФРИЧ підкреслив, що безпосередньо наблизитися до під’їздів ці особи не можуть.