Яценюк їде до Росії

18-19 жовтня відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА до міста Бєлгород (РФ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив, що у перший день візиту заплановані переговори політичного характеру між А.ЯЦЕНЮКОМ та міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ, у ході яких буде обговорюватися питання проведення засідання Міждержавної українсько-російської комісії (комісії Ющенко-Путін).

У другий день візиту відбудуться переговори в розширеному складі за участю губернаторів прикордонних областей та представників міністерств і відомств України і Росії. Під час цього засідання будуть обговорення питання прикордонного співробітництва в різних сферах.

У ході візиту заплановано підписання угоди між адміністрацією Курської області РФ та Донецькою обласною державною адміністрацією.

А.ЯЦЕНЮК і С.ЛАВРОВ також візьмуть участь у церемонії покладання квітів до Вічного вогню у Бєлгороді.